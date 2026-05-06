Prime Videoの人気ドラマ『ザ・ボーイズ』シーズン5最終話が、海外の一部劇場で4DX上映されることがわかった。米などが報じている。 米国・カナダの一部4DX対応劇場にて、Prime Videoでの配信開始に先がけ、2026年5月19日に一夜限りで上映されるという。配信開始は米国時間5月20日予定。なお、現時点で日本国内での劇場上映が実施されるとは伝えられていない。