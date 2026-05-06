【モデルプレス＝2026/05/06】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）の公式X（旧Twitter）が5月5日、更新された。韓国でもこどもの日にあたる同日に、ウォニョン（WONYOUNG）の幼少期の写真が公開され、反響を呼んでいる。【写真】21歳KPOP美女「あどけなくて天使」可愛すぎる幼少期ショット◆ウォニョン、バレリーナ衣装の幼少期公開IVE公式Xは「水をあげるとすくすく大きくなります」というコメントとともに、写真を投稿。ピンク