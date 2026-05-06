資料：香川県空撮 帝国データバンク高松支店は、香川県の企業が１年以内に倒産する確率を保有するデータベースを元に算出し、リスクを10段階に分けて分析しました。 2025年にグレード8以上の「高リスク」となった企業は全体の9.7％で、3年ぶりに増加しました。 「高リスク」と判断した1528社のうち、最も多かったのは飲食店（184社）で、前年から10社増えました。 2024年に「中低リスク」だ