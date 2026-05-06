きょう6日放送のMBSテレビ『水野真紀の魔法のレストラン』（後7：00〜8：00※関西ローカル）は、「同業者が選ぶ！京阪神ホンマに美味しいパンランキング」を届ける。【番組カット】同業者が一目置く店のイタリアの発酵菓子パン京阪神の人気パン店の店主に、「自分の店以外においしいと思うパンは？」と禁断の質問。「もちろん自分のパンが一番。でも強いて言うなら…」「店名・顔出しNGでいいなら…」など、苦しい胸の内を漏