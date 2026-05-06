女優のすみれ（35）が6日、自身のインスタグラムを更新。和装の京都散策ショットを披露した。「When in Kyoto 」と京都での姿を公開。「たまあには和装も」と続け、クリーム色の和服姿で傘をさして散策する姿を披露した。この投稿に、ファンからは「美しい」「素敵です」「凄くお似合いです」「とってもとっても綺麗」「お母様の生き写しです。美人親子」「千明さんそっくり」などの声が寄せられている。すみれの母は22年1