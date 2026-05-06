新助っ人・コックス選手が今季絶望となったことを受けて、DeNAの木村球団社長は積極的な補強に乗り出す意向を示しました。来日1年目のコックス選手は、4月8日の中日戦に先発し、3回45球、5安打(1本塁打)1四球の2失点。翌9日に登録を抹消され、この度「左肘内側側副靱帯のインターナルブレース術の手術」を終了したと発表しました。コックス選手の状態について、DeNAの木村球団社長は「今シーズン投げるってことは現実的ではない」