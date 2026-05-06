お笑いコンビ、ずんの飯尾和樹（57）が5日放送の日本テレビ系「踊る!さんま御殿!!」（午後8時）に出演。旅先でのハプニングを明かした。番組のテーマは「春旅のトラブル大報告会」。風間俊介（42）が旅先のホテルから届けられた忘れ物が自分のものではなかったエピソードに飯尾も共感した。飯尾は「俺もロケでよくホテル行くんで、ネタ帳忘れたときに『お忘れ物してませんか？ノート』って。『なんでわかったんですか？』って行っ