自然界では爆発的に増え続ける外来種の動物たちによって、在来の生態系を大きく脅かしています。ただ日本に持ち込まれた外来種たちは、元々食用として持ち込まれたものが多いそうです。【漫画】『狩猟体験行ってみたレポ』（全編を読む）漫画家・あおばさんの作品『おいしい外来種 獲って食べてみた』からの抜粋エピソード『狩猟体験行ってみたレポ』では狩猟に興味を抱き、外来種や有害鳥獣を実際に食べてみた作者の実体験が描か