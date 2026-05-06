言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、時間の最小単位、理解を助けるための説明、そして気象に関連する用語という、3つの言葉を用意しました。日常の知識をフル活用して、共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□なかい□□き□□ふうヒント：きわめて短い時間や一瞬のこと。物事の意味や内容を分かりやす