2026年5月4日、韓国メディア・アジア経済によると、5月のゴールデンウィーク（GW）の海外旅行需要は日本、中国、ベトナムなどの近距離に集中した。為替相場や燃料費の負担が続く中、限られた日程で効率よく楽しもうという「実利重視型旅行」のトレンドが定着したと伝えている。旅行会社「黄色い風船」が5月の予約データを分析した結果、トップ3は日本（27％）、中国（25％）、ベトナム（11％）で、この3カ国で全体の63％を占めた。