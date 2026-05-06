タレント、グラビアアイドルでレースクイーン、ラウンドガールとしても活動する弓川いち華（30）が6日までに自身のインスタグラムを更新。ツインテールのミニスカ・コスチュームのレースクイーン・ショットを披露した。「#SUPERGTRd.2FUJI5/3.4富士スピードウェイ9号車PACIFICウマ娘NACBMWは22位でレースを終えました。応援ありがとうございました」と、4日に静岡・富士スピードウェイで開催されたスーパーGT