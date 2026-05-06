5月5日（ゴーゴーの日）に、高度成長期日本のゴーゴー文化を完全再現するイベント『Tokyo A GoGo』が開催され、主催の踊るミエさんのほか、スペシャルゲストの山本リンダさんや平山みきさんらが登場しました。【写真を見る】【山本リンダ】衰え知らずのパフォーマンス 名曲連発で観客もダンスが「どうにもとまらない」イベント序盤から、踊るミエさんやDJ陣、そしてゴーゴーダンサーチーム「クリーマーズ！」のパフォーマンスの熱