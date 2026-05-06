【ヒューストン（米テキサス州）＝帯津智昭】米大リーグは５日、各地で行われ、ドジャースの大谷翔平は敵地でのアストロズ戦に先発し、７回４安打２失点、８奪三振と好投したものの、打線の援護がなく、２敗目（２勝）を喫した。７回を投げ切ったのは、メジャー初完投、初完封を果たした２０２３年７月２７日のタイガース戦以来だった。指名打者（ＤＨ）は兼務せず、投手のみでの公式戦出場は今季３度目。試合は１―２だった。