お笑いコンビ「ハライチ」の岩井勇気（39）が6日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。義母とのユニークな関係を明かした。23年に当時19歳だったタレント・奥森皐月と結婚した岩井。同番組で「夫婦円満の秘訣（ひけつ）」の話題になり、「ちょっと変化球ですけど、向こうの母親とめっちゃ仲いい」と告白。「こないだも電話がかかってきて、“おいしいラーメン屋ない？”って聞かれたから、“近く