モデル・事業家のMALIA.さんが5月5日、自身のインスタグラムを更新。緊迫する中東情勢の影響によって、迫っていたドバイへの帰国が困難になったことを明らかにしました。【写真を見る】【 MALIA. 】「昨夜ミサイルが飛んできたみたいで」ドバイ帰国延期を報告MALIA.さんは「Dubaiに帰れなくなりました」と書き出し、その理由として「昨夜ミサイルが飛んできたみたいで、今朝起きたら凄い数のメッセージ明日の夜のフライトだった