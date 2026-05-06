バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「鬼滅の刃 つまんでつなげてますこっと 『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』第一章」を2026年4月 第5週より発売する。全10種で価格は400円。2026年4月 第5週発売「鬼滅の刃 つまんでつなげてますこっと 『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』第一章」(全10種・400円)「鬼滅の刃 つまんでつなげてますこっと 『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』第一章」は、つままれている姿がとってもかわいい、「鬼滅の