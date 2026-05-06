バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「VIRUSWEETS カプセルラバーマスコットDX」を2026年5月 第3週 より発売する。全6種で価格は300円。2026年5月 第3週 発売「VIRUSWEETS カプセルラバーマスコットDX」(全6種・300円)「VIRUSWEETS カプセルラバーマスコットDX」は、ガシャポンオリジナルフィギュアシリーズ「VIRUSWEETS」の、ネオンサイン風デザインが可愛いラバーマスコット。自立するのでフィギュアと一緒に並べても可愛い