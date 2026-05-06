俳優の南果歩（６２）が６日、阪神アーバン競馬・園田競馬場で４Ｒ終了後にトークショーを行った。兵庫・尼崎市出身の南にとってはまさに地元。「ただいまー」と大きな声でステージに登場すると、集まった観客から大きな拍手と歓声で迎えられた。１８歳で上京した南にとって、園田競馬場を訪れるのは初めて。ファミリー層の多い競馬場の雰囲気に驚いた様子で、８０万個の電球を使ったイルミネーションがあることを聞くと「夜も