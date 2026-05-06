◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・西▽第１５節長崎―岡山（６日・ピーススタジアム）西の１０位・長崎が、ホームに７位・岡山を迎えた一戦は前半１９分、長崎ＧＫ波多野豪のロングキックから先制点が生まれた。波多野が大きく前線へ蹴ったボールがワンバウンドし、ＦＷ岩崎悠人がヘディング。相手ＤＦに競り勝つと、バウンドしたボールに右足を振り、見事なシュートで左隅に決めてみせた。長崎は前節（３日）、メンバーを大