◆パ・リーグ楽天―日本ハム（６日・楽天モバイル最強）楽天は６日、日本ハムのスタメンを発表した。先発マウンドは１１年ぶりにＮＰＢに復帰した前田健太投手（３８）。今季は試合前時点で３試合に先発して、０勝２敗、防御率５・５６の成績となっている。４月２９日の前回登板ではロッテを相手に５回途中５安打５失点と苦戦。ベテランは「前回はあんまり良くなかったんで、同じ失敗を繰り返さないように、フォームの微調整