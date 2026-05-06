バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「【フラットガシャポン】ドラゴンボール クリアラバーコースター」を2026年5月 第3週 より発売する。全7種で価格は400円。2026年5月 第3週 発売「【フラットガシャポン】ドラゴンボール クリアラバーコースター」(全7種・400円)「【フラットガシャポン】ドラゴンボール クリアラバーコースター」は、孫悟空やブルマ、亀仙人などおなじみの『ドラゴンボール』キャラクターが透明感のあるク