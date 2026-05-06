昨年６月に第３子を出産した元ＡＫＢ４８で実業家の川崎希が家族５ショットを披露した。川崎は６日までに自身のインスタグラムを更新。「みんなでおそろい見つけた瞬間、欲しい〜ってなったＴシャツあったかくてもうＴシャツだけで過ごせて嬉しい」とつづると、おそろいのＴシャツを着た家族５人でのショットを公開。川崎は「ＭＯＭ」、夫のアレクサンダーは「ＤＡＤ」、長男は「ＢＲＯ」、長女と次女は「ＳＩＳ」と、それ