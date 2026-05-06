栗林公園で開かれた「薪能」(2024年10月) 歴代藩主もたしなんだ能楽。国の特別名勝・栗林公園（高松市栗林町）の檜御殿で2026年10月15日午後6時から「薪能」が行われます。雨天の場合、レクザムホール（香川県県民ホール）小ホール。5月9日午前10時からチケットを発売します。 能楽界を代表する友枝昭世さん（人間国宝）と大倉源次郎（人間国宝）さん、高松市出身の伶以野陽子さんらが出演します。演目は