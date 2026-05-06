俳優の南果歩（62）が6日、地元・尼崎市の阪神アーバン競馬（園田競馬場）でトークショーを行った。園田駅から2駅隣の武庫之荘駅が最寄りの市立尼崎高校出身だが、18歳で上京したため、園田競馬場に来場するのは初めてだという。高校時代の思い出として「塚口さんさんタウンによく映画を見に行っていました」と、まずは地元トークで盛り上げた。その後は2月に発売された著書「還暦スマイル人生を笑顔で生きるために必要な