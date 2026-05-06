フジテレビの木村拓也アナウンサー（35）が6日、自身のインスタグラムを更新。産休中の同期アナとの仲良しショットを公開した。「同期の三上アナとブランチ。よく食べて、よく笑いました」とつづり、産休中の三上真奈アナウンサーとのショットを投稿した。「体に気をつけて」と気遣い、「これから迎える新しい季節も穏やかであたたかい日々になりますように」と記した。「#三上真奈」「#同期」と添えた。2013年入社の木