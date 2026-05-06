◇高校野球春季大阪大会準々決勝大阪桐蔭 2―1 大商大高（2026年5月6日大阪シティ信用金庫スタジアム）高校野球の春季大阪大会は6日に準々決勝が行われ、今春選抜優勝の大阪桐蔭は、大商大高からサヨナラ勝利を挙げて2年連続の4強入りを決めた。同点の9回1死二塁で、背番号13の能戸夢生愛（むうあ＝3年）が中前へサヨナラ打を決めた。「前の打席まで打てていなかったので、気持ちを切り替えようと思っていました。ここ