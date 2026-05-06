ショートフィルム専門のオンラインシアター「BSSTO（ブリリア ショートショートシアター オンライン）」はきょう6日より、カンヌ国際映画祭の短編作品を集めた特集「カンヌの5月：短編映画の魔法」の配信を開始した。受賞作や公式選出作品を中心に、世界が注目する短編映画の魅力を伝える内容となっている。【画像】今日から連続配信「4作」ラインナップ同特集は、国際短編映画祭ショートショートフィルムフェスティバル＆アジ