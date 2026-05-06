タレントの板野友美さん（34）が6日、自身のSNSを更新し、所属事務所を退社して独立することを発表しました。板野さんはインスタグラムに「この度、ホリプロを退社し、独立することとなりました。15歳から19年間、本当にお世話になりました」と報告。続けて「思い返せば、19年前の5月。右も左も分からなかった私を、家族のように温かく見守ってくださり、気づけば、こんなにも長い時間を一緒に過ごさせていただきました」と振り返