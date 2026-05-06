アメリカメディアは5日、中東の湾岸地域でフランス企業が所有する貨物船が巡航ミサイルとみられる攻撃を受け、乗組員数人が負傷したと報じた。CBSテレビは、複数のアメリカ政府当局者の話として、中東の湾岸地域で5日夜、フランス企業が所有する貨物船「CGMサンアントニオ」が巡航ミサイルとみられる攻撃を受け、フィリピン人乗組員数人が負傷したと伝えた。公開されている船舶追跡データによると、この貨物船は5日正午の時点でド