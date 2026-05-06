【第8話】 5月6日 公開 第8話を読む 【拡大画像へ】 秋田書店は5月6日、真顔逸華氏によるマンガ「デカいうさぎに懐かれた!?」第8話をチャンピオンクロスにて公開した。 前回、洞窟の隙間にはさまって動けなくなってしまった2人。なんとか脱出するためにうさぎが思いついたのは、ブラジャーを外してハジメを圧迫している胸を左右に逃がすことだった。 チャンピオンクロス「デ