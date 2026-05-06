秋の北海道を、翼のホスピタリティと鉄路の情景で巡る特別な4日間が今年もやってきます。日本航空（JAL）とJR北海道は、2026年度も共同企画の特別貸切列車「HOKKAIDO LOVE! ひとめぐり号」を運行します。運行6年目を迎える今年度は、9月28日から11月4日までの期間、5つの旅行会社のツアーで北海道の主要路線を走破します。最大のポイントは、JALの客室乗務員が全行程に同乗し、列車内にいながら航空機のような上質なサービスを提供