◆■今シーズンB1最高勝率「すごく良いシーズンが送れた」 5月4日、「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」進出記者会見が行われ、長崎ヴェルカを代表して出席した狩俣昌也が取材に応じた。 今シーズンの長崎は開幕戦こそ敗れたものの、その後は12連勝と11連勝を記録するなど、シーズン前半戦で圧倒的な強さを見せた。今シーズン限りでの引退を発表した狩俣は、シ