アーセナルがアトレティコ・マドリーを退け、20年ぶりのUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)での決勝進出を決めた。チームを率いるミケル・アルテタ監督は試合後、「歴史を作った」と語った。英『スカイスポーツ』が伝えている。4月28日の敵地での第1戦を1-1で終えたアーセナルは、5日にホーム開催の第2戦を迎えた。前半44分にMFブカヨ・サカがネットを揺らして2試合合計で勝ち越すと、アトレティコの反撃を許さずに逃げ切って第