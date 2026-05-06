[5.6 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第15節](ハトスタ)※14:00開始主審:松澤慶和<出場メンバー>[レイラック滋賀FC]先発GK 41 本吉勇貴DF 3 宮城雅史DF 5 西山大雅DF 44 藤谷壮MF 8 中村健人MF 16 鈴木翔太MF 24 ロメロ・フランクMF 28 田部井悠FW 10 人見拓哉FW 15 菊島卓FW 29 日野友貴控えGK 1 伊東倖希MF 11 三宅海斗MF 17 木下礼生MF 23 竜田柊士MF 26 角田駿MF 47 渡邉綾平FW 18 秋山駿FW 77 北條真汰監督和田治雄[レノフ