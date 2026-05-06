[5.6 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第15節](サガスタ)※14:00開始主審:佐々木慎哉<出場メンバー>[サガン鳥栖]先発GK 1 泉森涼太DF 3 神山京右DF 26 安藤寿岐DF 76 磯谷駿MF 6 櫻井辰徳MF 20 豊田歩MF 22 弓場堅真MF 29 田中雄大MF 43 芳野凱斗MF 47 伊澤璃来FW 88 塩浜遼控えGK 12 松原颯汰DF 5 長澤シヴァタファリMF 7 坂本亘基MF 13 城定幹大MF 14 堺屋佳介MF 18 玄理吾MF 41 松岡響祈FW 15 酒井宣福FW 19 鈴木大馳監督小菊