[5.6 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第15節](白波スタ)※14:00開始主審:本多文哉<出場メンバー>[鹿児島ユナイテッドFC]先発GK 21 川上康平DF 3 杉井颯DF 5 山田裕翔DF 16 村松航太DF 35 江川慶城MF 2 嵯峨理久MF 8 藤村慶太MF 14 吉尾虹樹MF 20 圓道将良FW 18 河村慶人FW 55 中山桂吾控えGK 73 熊倉匠DF 4 広瀬健太DF 44 青木義孝MF 32 梅木翔斗MF 41 三品直哉FW 9 有田稜FW 10 武星弥FW 11 福田望久斗FW 39 T. Toyama監督村主