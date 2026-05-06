[5.6 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第15節](アシさと)※14:00開始主審:瀬田貴仁<出場メンバー>[FC今治]先発GK 18 伊藤元太DF 3 孫大河DF 15 ガブリエル・ゴメスDF 29 丸山大和MF 2 梅木怜MF 8 駒井善成MF 17 持井響太MF 33 笹修大MF 36 久保恵音FW 10 エジガル・ジュニオFW 19 古山兼悟控えGK 1 立川小太郎GK 16 山本透衣DF 24 竹内悠力MF 9 近藤高虎MF 14 森晃太MF 20 ロドリゴ・ソウザMF 25 佐藤璃樹MF 38 馬越晃FW 44 林誠