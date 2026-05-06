[5.6 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第15節](ロートF)※14:00開始<出場メンバー>[奈良クラブ]先発GK 96 マルク・ヴィトDF 27 中山雅斗DF 33 佐藤大翔DF 36 石井大生DF 40 吉村弦MF 7 田村亮介MF 10 森田凜MF 20 國武勇斗MF 50 芝本蓮MF 54 川崎修平FW 17 田村翔太控えGK 1 宮澤樹DF 2 高畠捷DF 8 吉田新DF 22 生駒稀生MF 11 佐藤諒MF 21 戸水利紀MF 37 濱名元希MF 47 オラスカンミ・アブドゥルワヒード・ダヨFW 14 望月想空監