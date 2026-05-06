[5.6 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第15節](ミクスタ)※14:00開始主審:石丸秀平<出場メンバー>[ギラヴァンツ北九州]先発GK 31 大谷幸輝DF 2 奈良坂巧DF 4 長谷川光基DF 6 星広太MF 8 吉長真優MF 14 井澤春輝MF 17 岡野凜平MF 19 吉原楓人MF 28 木實快斗MF 66 高橋大悟FW 10 永井龍控えGK 41 杉本光希DF 22 生駒仁DF 30 福森健太DF 96 西袋裕太MF 7 平原隆暉MF 13 熊澤和希FW 9 河辺駿太郎FW 18 渡邉颯太FW 25 坪郷来紀監督増