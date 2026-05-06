[5.6 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第15節](ユアスタ)※14:00開始主審:上田益也<出場メンバー>[ベガルタ仙台]先発GK 1 堀田大暉DF 3 奥山政幸DF 22 高田椋汰DF 44 井上詩音MF 2 五十嵐聖己MF 6 松井蓮之MF 7 荒木駿太MF 10 鎌田大夢MF 42 石井隼太FW 20 中田有祐FW 27 岩渕弘人控えGK 33 林彰洋DF 5 菅田真啓MF 8 武田英寿MF 14 相良竜之介MF 15 南創太MF 26 横山颯大MF 37 杉山耀建FW 18 梅木翼FW 40 安野匠監督森山佳郎[栃