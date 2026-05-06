[5.6 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第15節](富山)※14:00開始主審:中井敏博<出場メンバー>[カターレ富山]先発GK 21 寺門陸DF 25 安光将作DF 26 鍋田純志DF 40 竹内豊MF 8 松岡大智MF 9 吉平翼MF 14 谷本駿介MF 17 湯之前匡央MF 28 布施谷翔MF 34 竹中元汰FW 39 古川真人控えGK 99 原田岳DF 23 西矢慎平MF 7 亀田歩夢MF 20 チョン・ウヨンMF 33 高橋馨希MF 48 植田啓太MF 77 香川太朗FW 15 坪井清志郎FW 30 中島裕希監督安達亮