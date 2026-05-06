[5.6 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第15節](CFS)※14:00開始主審:清水勇人<出場メンバー>[栃木シティ]先発GK 16 児玉潤DF 5 奥井諒DF 17 知念哲矢DF 42 マテイ・ヨニッチDF 88 升掛友護MF 7 森俊貴MF 20 ペドロ・アウグストMF 24 西谷和希FW 8 山下敬大FW 19 ダヴィド・モーベルグFW 77 田中パウロ淳一控えGK 31 相澤ピーター・コアミDF 28 小西慶太郎DF 32 小池裕太DF 33 乾貴哉MF 6 加藤丈MF 18 加藤大FW 9 鈴木武蔵FW 23