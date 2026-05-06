[5.6 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第15節](藤枝サ)※14:00開始主審:野堀桂佑<出場メンバー>[藤枝MYFC]先発GK 21 ジョーンズ・レイDF 2 永野修都DF 3 鈴木翔太DF 16 森侑里MF 7 松木駿之介MF 13 中村優斗MF 14 三木仁太MF 15 杉田真彦MF 17 岡澤昂星MF 48 行友祐翔FW 11 真鍋隼虎控えGK 31 栗栖汰志DF 5 楠本卓海DF 22 久富良輔MF 8 浅倉廉MF 23 梶川諒太MF 26 河本大雅FW 9 矢村健FW 24 山崎絢心FW 29 閑田隼人監督槙野智章[