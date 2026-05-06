[5.6 J1百年構想リーグ WEST第15節](ベススタ)※14:00開始主審:谷本涼<出場メンバー>[アビスパ福岡]先発GK 41 藤田和輝DF 3 奈良竜樹DF 16 岡哲平DF 45 宮大樹MF 11 見木友哉MF 22 藤本一輝MF 25 北島祐二MF 27 道脇豊MF 29 前嶋洋太MF 55 前田快FW 7 碓井聖生控えGK 99 オビ・パウエル・オビンナDF 5 上島拓巳DF 15 辻岡佑真DF 33 山脇樺織MF 6 重見柾斗MF 8 奥野耕平MF 34 椎橋慧也FW 18 佐藤颯之介FW 32 サニブラウン・ハ