[5.6 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第15節](プレド)※14:00開始主審:酒井達矢<出場メンバー>[北海道コンサドーレ札幌]先発GK 24 田川知樹DF 2 高尾瑠DF 3 パク・ミンギュDF 15 家泉怜依DF 47 西野奨太MF 16 長谷川竜也MF 18 木戸柊摩MF 27 荒野拓馬MF 30 田中宏武MF 31 堀米悠斗FW 23 大森真吾控えGK 1 菅野孝憲DF 39 川原颯斗DF 55 梅津龍之介MF 14 田中克幸MF 35 原康介FW 19 ティラパットFW 20 アマドゥ・バカヨコFW 22 キ