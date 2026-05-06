[5.6 J1百年構想リーグ WEST第15節](ピースタ)※13:00開始主審:傅明<出場メンバー>[V・ファーレン長崎]先発GK 13 波多野豪DF 4 エドゥアルドDF 22 翁長聖DF 48 照山颯人MF 3 関口正大MF 8 岩崎悠人MF 17 高畑奎汰MF 21 ディエゴ・ピトゥカMF 24 山田陸MF 41 長谷川元希FW 9 チアゴ・サンタナ控えGK 1 後藤雅明DF 23 米田隼也DF 25 櫛引一紀MF 5 山口蛍MF 10 マテウス・ジェズスMF 33 笠柳翼MF 34 松本天夢FW 11 ノーマン・キ