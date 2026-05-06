開催：2026.5.6 会場：Ｔモバイル・パーク 結果：[マリナーズ] 2 - 3 [ブレーブス] MLBの試合が6日に行われ、Ｔモバイル・パークでマリナーズとブレーブスが対戦した。 マリナーズの先発投手はジョージ・カービー、対するブレーブスの先発投手はブライス・エルダーで試合は開始した。 3回裏、1番 Ｊ．Ｐ．クロフォード 4球目を打ってライト