開催：2026.5.6 会場：チェース・フィールド 結果：[Dバックス] 9 - 0 [パイレーツ] MLBの試合が6日に行われ、チェース・フィールドでDバックスとパイレーツが対戦した。 Dバックスの先発投手はエデュアルド・ロドリゲス、対するパイレーツの先発投手はバッバ・チャンドラーで試合は開始した。 1回裏、4番 エイドリアン・デルカスティーヨ 5球目を打ってセンタӦ