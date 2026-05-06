開催：2026.5.6 会場：エンゼルスタジアム 結果：[エンゼルス] 4 - 3 [Wソックス] MLBの試合が6日に行われ、エンゼルスタジアムでエンゼルスとWソックスが対戦した。 エンゼルスの先発投手はサミュエル・アルデゲリ、対するWソックスの先発投手はエリク・フェディーで試合は開始した。 1回表、4番 ランデル・グリチェク 6球目を打ってライトへのタイムリーヒットでWソックス得点 LAA 0-1 CWS、5番 エドガー