開催：2026.5.6 会場：オラクル・パーク 結果：[ジャイアンツ] 5 - 10 [パドレス] MLBの試合が6日に行われ、オラクル・パークでジャイアンツとパドレスが対戦した。 ジャイアンツの先発投手はローガン・ウェブ、対するパドレスの先発投手はウォーカー・ビューラーで試合は開始した。 1回裏、2番 ケイシー・シュミット 3球目を打ってレフトスタンドへのツーランホ